Производство полного цикла

LBRC – компания полного цикла. Это значит, что мы сами обжариваем кофе и упаковываем его в самые популярные форматы: бленды, дрипы и капсулы Lavazza Blue и Nespresso. Мы берём в работу заказы разного объёма, в том числе и очень крупные, поскольку два промышленных ростера Giesen и TurkishAirline способны обжаривать до 480 кг кофе в час. При производстве работает лаборатория, основной задачей которой является контроль качества продукта; так мы добиваемся первоклассной и, что важно, равномерной обжарки каждого кофейного зёрнышка.





