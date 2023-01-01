LBRC
МАГАЗИН
сотрудничество
Ищете кофемашину или поставщика кофе? Хотите выпускать кофе под собственным брендом? Какими бы амбициозными ни были ваши планы, мы не только поможем подобрать оптимальный вариант сотрудничества, но и сделаем его выгодным для обеих сторон.
Аренда кофемашин
Подберём оптимальное кофейное оборудование под ваш бизнес или просто домой – узнайте, как получить кофемашину в бесплатную аренду
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Кофе в кофейню
Уникальные кофейные смеси LazyBarista на любой вкус
и для любого бизнеса в HoReCa –
в ресторан, кофейню, бар или отель
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Кофе СТМ
Подберём и изготовим кофе
под вашей собственной торговой маркой (СТМ) в формате блендов, капсул или дрипов
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Магазин
Каталог кофе, чая, сиропов, аксессуаров бариста
и сопутствующих товаров

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН
О компании
LBRC была основана в 2017 году, правда, тогда название было другим,
как и наши возможности – как и многие предприниматели, мы начинали
с небольшого производства капсул на территории 20 квадратных метров. Капсулы как стартовый проект мы выбрали не случайно, ведь кофе на их основе способен приготовить даже самый ленивый бариста. Здоровая лень уже давно является двигателем прогресса во многих областях производства.
Наша отрасль – не исключение. Так возникло название Lazy Barista.
Дальнейшее развитие помогло нам вырасти в LBRC – бренд комплексных решений о кофе для бизнеса. Вам не нужно заботиться о деталях, мы всё продумали за вас, от тщательно отобранных кофейных блендов до самого современного оборудования.
Обжарщик, сертифицирован
по стандартам SCA
Свежий продукт,
только качественное зерно
Бесплатное обучение персонала
Удобная логистика
с чётким графиком работы
Круглосуточное сервисное обслуживание
Производство полного цикла
LBRC – компания полного цикла. Это значит, что мы сами обжариваем кофе и упаковываем его в самые популярные форматы: бленды, дрипы и капсулы Lavazza Blue и Nespresso. Мы берём в работу заказы разного объёма, в том числе и очень крупные, поскольку два промышленных ростера Giesen и TurkishAirline способны обжаривать до 480 кг кофе в час. При производстве работает лаборатория, основной задачей которой является контроль качества продукта; так мы добиваемся первоклассной и, что важно, равномерной обжарки каждого кофейного зёрнышка.


О ПРОИЗВОДСТВЕ
КОНТАКТЫ
+7 (812) 220−12 13
с ПН по ПТ 9-18:00
д. Порошкино,
Промышленный проезд, 21
office@lazybarista.ru
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